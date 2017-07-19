Захист Добкіна готує апеляцію на рішення суду про арешт нардепа

Захист народного депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна має намір оскаржити рішення Печерського районного суду Києва про арешт з альтернативою застави у розмірі 50 мільйонів гривень.

Як йдеться у повідомленні на сайті "Опозиційного блоку", заставу за Добкіна в сумі 50 мільйонів гривень вже внесли співголова блоку Борис Колесніков і народний депутат Вадим Новинський.

«Я вдячний своїм товаришам. Вони прийняли рішення (внести заставу) без мене, всього лише поставивши мене до відома про це. Це один з прекрасних моментів, які називають товариством», - заявив Добкін.

За його словами, першу частину застави в розмірі 30 мільйонів гривень вніс Вадим Новинський, другу - в розмірі 20 мільйонів - Борис Колесніков.

Що стосується подальших дій політика, то зараз його адвокати готують апеляцію на рішення суду про його арешт.

«Ми будемо готувати заяву до Апеляційного суду, де ми хочемо оскаржити рішення суду першої інстанції, тому що я вважаю, що я не небезпечна людина для держави, мене нема чого ховати і ізолювати від суспільства в тюрму», - сказав Добкін.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня дала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання і арешт Добкіна.

Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не приймала протизаконних рішень, коли він був мером міста.

15 липня суд ухвалив заарештувати депутата до 14 вересня з можливістю внесення застави в розмірі 50 млн грн.