Суд розгляне запобіжний захід для нардепа Полякова 21 липня

21 липня о 10:00 у приміщенні Солом’янського районного суду міста Києва відбудеться розгляд клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу народному депутату України Максиму Полякову ("Народний фронт"). Про це йдеться у повідомленні на сторінці САП у Facebook.

Поляков підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Також у САП нагадали, що19 червня детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів України. Наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова та Борислава Розенблата.

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Слідство встановило щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, в результаті якої затримані особи, які, діючи в інтересах вказаних народних депутатів, отримали від представника іноземної компанії неправомірну вигоду на загальну суму понад 300 тис. дол. США. Ці кошти використано для ініціювання депутатами змін до законів, підготовки законопроектів та їх внесення до Верховної Ради, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування, суду та прокуратури з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.

21 червня 2017 року Генеральний прокурор України вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт двох народних депутатів - Максима Полякова та Борислава Розенблата (виключений з фракції БПП). 11 липня 2017 року Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова та Розенблата, проте відмовила у наданні згоди на їх затримання та арешт.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня Солом’янський райсуд Києва призначив Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави та заборонив без дозволу слідчого залишати міста Київ або Житомир.