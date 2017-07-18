Розенблату присудили заставу в 7 мільйонів гривень

Солом’янський райсуд Києва призначив народному депутату Бориславу Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави та заборонив без дозволу слідчого залишати міста Київ або Житомир.

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Як передає кореспондент УНІАН, після майже 9 годин засідання суду суддя Світлана Кушнір частково задовольнила клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу Розенблату.

Частковість полягає у тому, що суд дещо зменшив заставу - з 10 до 7 млн грн. Дані кошти або сам Розенблат, або інша особа повинні внести протягом 5 днів.

Крім того, суд задовольнив інші умови, про які просили прокурори, а саме зобов’язав Розенблата носити електронний пристрій контролю, не відлучатися з Києва і Житомира без дозволу слідства, здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право в’їзду/виїзду з України. Запобіжний захід діє до 12 вересня. Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Як зазначив журналістам прокурор САП Володимир Кривенко, прокурори задоволені даним рішенням, навіть попри те, що розмір застави був зменшений.

За його словами, найголовніше, що слідчі та прокурори зможуть контролювати переміщення депутата.

Сам Розенблат заявив журналістам, що виконає всі пункти ухвали суду, але вказав, що особисто він на заставу не має.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності, але відмовилася дати згоду на затримання та арешт Розенблата (виключеного із фракції "БПП") та Максима Полякова ("Народний фронт").

За даними прокуратури, в діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. доларів, в діях Полякова - ознаки зловживання впливом та хабарництва. Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

13 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко вручив народним депутатам підозри і роз'яснив їх права. САП просить Солом’янський райсуд Києва обрати Розенблату запобіжний захід у вигляді застави розміром 10 млн 2 тис. 60 грн. Також прокурори вимагають зобов’язати депутата здати на зберігання закордонний паспорт й інші документи, що дають право на в’їзд/виїзд з України, зобов’язати його носити електронний браслет, обмежити його пересування між Києвом та Житомиром. Крім того, прокурори просять заборонити Розенблату спілкуватися з рядом свідків та підозрюваних у його справі.