У РФ суд заочно арештував прокурора і слідчого з України, їм надають охорону

Басманний суд столиці Росії Москви ухвалив рішення про заочний арешт слідчого Головної військової прокуратури України Вадима Приймачка і прокурора відділу Головної військової прокуратури Руслана Кравченка, пише Радіо Свобода.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Слідчий комітет Росії, працівники української прокуратури є підозрюваними у справі про «організацію завідомо незаконного притягнення до кримінальної відповідальності громадянина Росії адмірала Олександра Вітка». Проти Вітка українська влада порушила кримінальне провадження за фактом розв’язання і ведення представниками влади і Збройних сил Росії агресивної війни проти України, у результаті чого загинули люди й було окуповано Крим.

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Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що Кравченку і Приймачку виділять охорону. Він додав, що Слідчий комітет Росії встановив їхні адреси проживання з відкритого реєстру нерухомості українського Мін’юсту за допомогою українського паспорта, раніше виданого на окупованій тепер території Луганської області.

«Зроблено за тим же принципом, як встановлювали місце проживання підірваного полковника ГУР МОУ Шаповала. Доведено слідством», – написав Матіос у Facebook.

Прокурор Кравченко представляє сторону обвинувачення в заочному судовому процесі у справі за звинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді.

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У серпні 2016 року генпрокурор України Юрій Луценко заявив про оголошення підозри у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України 18 високопосадовцям Росії, зокрема міністру оборони Сергію Шойгу, заступнику міністра оборони Дмитру Булгакову, начальнику Генерального штабу збройних сил Росії Валерію Герасимову.

Після цього Слідчий комітет Росії заявляє про порушення кримінальної справи проти міністра оборони України Степана Полторака й інших представників українського військового керівництва за звинуваченням у «застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни».