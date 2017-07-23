"Кремлю вірити не можна": Клімкін назвав скандал навколо Siemens уроком для бізнесу

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що скандал навколо доставки газових турбін німецької компанії Siemens до анексованого Криму стане уроком бізнесу.

Про це йдеться у його статті на сайті "Європейської правди".

«Для багатьох бізнесменів цей скандал буде серйозним уроком на майбутнє: «наперсточники» ніколи не стануть партнерами, з якими можна мати справу. Кремлю вірити не можна», - наголосив Клімкін.

За його словами, українська сторона попереджала компанію Siemens, Федеральний уряд Німеччини та європейські інституції і вказувала «на діри» в санкційному режимі.

«Нас дослухалися, шукали можливості запобігти правопорушенням. І багатьох подібних випадків там вдалося уникнути. Але у випадку із Siemens його менеджмент відмовлявся бачити очевидні речі», - зазначив він.

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За словами Клімкіна, «гірка правда полягає в тому, що відтепер газотурбіни Siemens допомагатимуть злодію облаштовувати загарбані території». «І ми не можемо розглядати цей випадок інакше, як співучасть в агресії Кремлівського режиму проти України», - заявив глава МЗС.

«Єдиний вихід – відверте і публічне розслідування та покарання усіх співучасників – правове, політичне і репутаційне. Саме цього Україна вимагатиме від Siemens, німецького уряду та євроінституцій», - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, в середині липня Росія доставила в анексований Крим чотири газові турбіни, які влітку 2016 року закупила для проекту в Тамані.

Компанія Siemens заявила, що турбіни були незаконно переміщені на півострів. Також компанія ініціювала процес припинення дії ліцензійних угод з російськими компаніями у сфері поставки обладнання для електростанцій.