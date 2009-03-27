Азаров у Москві: США збирається виходити з кризи за рахунок нас з вами

Голова комітету з фінансів і банківської діяльності ВР Микола АЗАРОВ вважає, що не варто сподіватися на те, що засідання країн «Великої двадцятки» (G20) дасть відповіді на питання, яким чином Україна, Росія, а також низка інших країн можуть з найменшими втратами вийти з кризи, яка, за оцінками експертів, триватиме ще декілька років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, виступаючи в Москві на українсько-російському форумі.

Він зазначив, що, заявляючи про необхідність спільної роботи над подоланням кризи, більшість країн, у першу чергу, високо розвинених, у тому числі й США, діють самостійно, захищаючи виключно свої інтереси.

«Такі країни, як Сполучені Штати, загалом, збираються виходити з цієї кризи за рахунок нас з вами. Це абсолютно очевидно. І якщо позиції G20 протиставити думку не лише однієї Росії, а разом із нею великого блоку держав, які б підтримали її точку зору, тоді ті рішення, які будуть ухвалені, для нас з вами будуть позитивними. І тут, як ніколи, потрібна єдина позиція, наших країн зокрема», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив на необхідності розширення співпраці між Україною і Росією, зокрема і на рівні громадських організацій, таких як Українсько-російський форум. М.АЗАРОВ вважає, що результати, досягнуті на таких форумах, необхідно доводити до відома урядів двох країн. У зв`язку з цим М.АЗАРОВ заявив, що готовий узяти на себе повноваження надавати подібну інформацію уряду України.

Крім того, на засіданні форуму в ході обговорення питання про двосторонню співпрацю йшлося про те, що, якби торгівля між Україною і Росією здійснювалася не в доларах, а в національних валютах, то втрати для України в результаті економічної кризи, враховуючи обсяг товарообороту між двома країнами, могли б бути меншими на третину.