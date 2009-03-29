Туреччина може заблокувати кандидатуру нового генсека НАТО

Прем`єр Туреччини Тайїп Ердоган дав зрозуміти, що його країна може накласти вето на кандидатуру голови уряду Данії Андерса Фога Расмуссена на посаду нового генерального секретаря НАТО.

В інтерв`ю телекомпанії NTV Ердоган сказав, що розмовляв у п`ятницю по телефону з прем`єром Данії і висловив йому "занепокоєння в суспільстві (його кандидатурою)".

"Я - лідер політичної партії, і, як її керівник, не маю права порушувати її принципи", - зазначив прем`єр Туреччини, який очолює правлячу Партію справедливості і розвитку (ПСР).

Як повідомлялося раніше, на підтримку Расмуссена виступають США, Франція, Німеччина і Велика Британія. Проте представники Туреччини днями дали зрозуміти, що можуть заблокувати кандидатуру данського прем`єра, зокрема за відмову позбавити ліцензії на мовлення з Данії прокурдської телекомпанії "ПІК-ТБ (ROJ TV) ", яку Анкара вважає офіційним рупором сепаратистської Робочої партії Курдистану (РПК).

У Туреччині також викликала незадоволення позиція Расмуссена в "карикатурному скандалі" 2006 року, викликаному публікацією неполіткоректних малюнків із зображенням пророка Мухаммеда. Ердоган у зв`язку з цим повідомив в телеінтерв`ю, що йому неодноразово дзвонили лідери ісламських держав з проханнями накласти вето на кандидатуру Расмуссена.

Тим часом президент Туреччини Абдуллах Гюль, виступаючи у четвер в Брюсселі, сказав, що Анкара поки не ухвалила рішення щодо кандидатури нового генсека НАТО. "Наскільки мені відомо, наразі немає офіційної кандидатури, і, коли вона з`явиться, Туреччина оцінить ситуацію", - сказав він.

Очікується, що ім`я наступника генсека альянсу стане відоме на ювілейному, 60-му саміті НАТО 3-4 квітня.

РІА "Новости"