Епоха диктату США в Латинській Америці закінчилася

Епоха американського диктату в Латинській Америці закінчилася, Вашингтон має намір прислухатися до думки сусідів, заявив віце-президент США Джозеф Байден після переговорів з президентом Чилі Мішель Бачелет.

"Епоха, коли Сполучені Штати в односторонньому порядку диктували, коли ми говорили і не слухали, закінчилася. Ми бажаємо обговорювати проблеми, хочемо альянсу. Президент Обама і я, ми повністю готові до тісної співпраці з нашими сусідами в півкулі. Мій візит є тільки початком відновлення нашого альянсу", - наводить РІА “Новости” слова Байдена.

Віце-президент додав, що США усвідомлюють свою відповідальність за походження і врегулювання економічної кризи, але не дають рецептів.

Байден у Чилі брав участь в "саміті прогресивних урядів". Його учасниками також були прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун, голова уряду Іспанії Хосе Луїс Родрігес Сапатеро, президенти Аргентини, Бразилії, Чилі й Уругваю.