У центрі Петербурга – масова бійка націоналістів і антифашистів

Біля кінотеатру «Батьківщина» в Петербурзі, де проходить антифашистський кінофестиваль "Розплющ очі", відбулася масова бійка.

У сутичці брали участь близько 40 осіб. Вона сталася близько 18 години.

Близько 20 націоналістів чергували в садку поряд з кінотеатром, фіксуючи тих, хто входить в кінотеатр.

До них підійшла група антифашистів. Після сварки відбулася бійка.

За різними даними, міліція затримала до 20 осіб. У багатьох виявлені битки та ножі, всі затримані знаходяться в 79-му відділі міліції. Їм інкримінується дрібне хуліганство. Про це сайтові Фонтанка.ру повідомили представники антифашистського руху.