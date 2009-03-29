Про що розмовляли в літаку Ющенко і Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пообіцяв прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО під час спільного повернення з Брюсселя 19 березня, що фракція Наша Україна-Народна самооборона 31 березня проголосує за 4 антикризових законопроекти, запропоновані урядом, ухвалення яких дозволить відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ефірі телеканалу «1+1» в неділю ввечері.

Вона уточнила, що в ході повернення з Брюсселя в одному літаку вона говорила з Президентом про концепцію цих законопроектів і необхідності продовження співпраці з МВФ.

«Президент пообіцяв, що у вівторок його фракція голосуватиме за всі 4 законопроекти, які входять до антикризового пакету», - сказала прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО вкотре підкреслила, що не хоче ніяких конфронтацій з Президентом, і що вона як прем`єр-міністр, яка відповідає за стан справ в країні, і надалі не реагуватиме ні на які звинувачення.

«Будь-яка конфронтація – це поганий знак», – зазначила прем`єр.

Вона підкреслила, що стоїть на позиціях, які захищала помаранчева революція, перш за все, це боротьба з корупцією, детінізація фінансових потоків і реальна свобода слова.

«Може моя така позиція виглядає як конфронтація з кимось, але я від такої позиції відступати не збираюся», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.