Герман каже, що вибори будуть восени і на законних підставах

Герман вважає, що восени в Україні відбудуться дострокові парламентські та президентські вибори

Київ. 30 березня. УНІАН. Народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що восени в Україні відбудуться дострокові парламентські та президентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Я думаю, що такі вибори вже цьогорічної осені відбудуться», - наголосила Г.ГЕРМАН.

При цьому вона підкреслила, що для проведення дострокових виборів є всі «законні підстави». Депутат не уточнила, про які законні підстави йде мова, зазначивши, що про це розкаже перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ сьогодні на брифінгу о 14.00.