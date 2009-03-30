Герман каже, що вибори будуть восени і на законних підставах
13:09, 30 березня 2009Політика
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Лавринович скликає брифінг
Герман вважає, що восени в Україні відбудуться дострокові парламентські та президентські вибори
Київ. 30 березня. УНІАН. Народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що восени в Україні відбудуться дострокові парламентські та президентські вибори.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.
«Я думаю, що такі вибори вже цьогорічної осені відбудуться», - наголосила Г.ГЕРМАН.
При цьому вона підкреслила, що для проведення дострокових виборів є всі «законні підстави». Депутат не уточнила, про які законні підстави йде мова, зазначивши, що про це розкаже перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ сьогодні на брифінгу о 14.00.
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