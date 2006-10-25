Янукович одне з головних завдань доручив Азарову

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив першому віце-прем’єр-міністр, міністру фінансів Миколі АЗАРОВУ протягом листопада розробити і ухвалити у парламенті зміни до бюджету-2006

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Одне з головних завдань на ці два місяці – виправити бюджет… Ми це повинні зробити в листопаді», - сказав прем’єр.

Він зазначив, що сьогодні він планує зустрітися з головами обласних державних адміністрацій для того, щоб вивчити, які на сьогодні є проблеми з фінансуванням пріоритетних програм.

В.ЯНУКОВИЧ також попросив міністрів уважно вивчити ситуацію з фінансуванням пріоритетних програм по їхніх галузях і подати відповідні пропозиції міністерству фінансів.

«Одне з головних завдань – подолання дефіциту бюджету, тому я просив би дуже уважно вирішити це питання», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ також доручив М.АЗАРОВУ при остаточному доопрацюванні проекту бюджету на наступний рік врахувати досягнуті вчора домовленості щодо постачання газу в Україну та ціни на нього.