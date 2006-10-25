Інцидент на Кабміні: Янукович припинив ”юмор” Тарасюка

Прем`єр-міністр Віктор Янукович під час засідання Кабміну зробив зауваження міністру закордонних справ Борису Тарасюку за те, що той сміявся.

Це сталося під час вступного слова прем`єра, який розповідав про погані розрахунки за спожитий газ в Україні.

Янукович перервав свій виступ, сказавши: "Тарасюк! У вас юмор... Я скажу, який буде юмор. Послухайте, коли я кажу. На вашому місці я б не посміхався".

Після цієї фрази Тарасюк припинив сміятися і Янукович продовжив своє вступне слово.

Українська правда