Янукович наказав міністрам домовлятися з Семенюк

Кабінет Міністрів України заборонив міністерствам відчужувати майно без погодження з Фондом державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК повідомила журналістам, відповідна постанова була ухвалена сьогодні на засіданні уряду.

«Такого раніше не було, тому ми бачили, що Фонд держмайна реалізовував майна лише 43%. Усе решта йшло наказами міністерств», - сказала В.СЕМЕНЮК.