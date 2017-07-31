Чергове судилище над українцем в РФ: звинуватили у підготовці терактів і дали 12 років в'язниці

Північно-Кавказький військовий суд Російської Федерації засудив до 12 років колонії строго режиму українця Олексія Сизоновича за звинуваченням у незаконному перетині кордону і підготовці теракту в місті Каменськ-Шахтинський (Ростовська область), повідомляє "ТАСС".

"Північно-Кавказький суд визнав винним та засудив за сукупністю злочинів до 12 років позбавлення волі і штраф у розмірі 200 тис. рублів і 50 тис. рублів", - йдеться в повідомленні.

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Сизоновича визнали винним за такими статтями КК РФ, як "Підготовка терористичного акту", "Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв" і "Незаконний перетин державного кордону Росії". За версією слідства, Сизонович нібито і його спільник у квітні 2014 року в Києві створили організовану групу і домовилися про підготовку і вчинення терористичних актів на території Росії і України. Сизонович заявив, що він збирав інформацію про об'єкти транспортної інфраструктури і передавав своєму керівникові з псевдонімом Владиславович, який представився йому співробітником української розвідки.

Як повідомляв УНІАН, МЗС вимагає від РФ негайно припинити переслідування мирних громадян України.