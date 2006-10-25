27 жовтня, в п’ятницю, у м.Севастополі розпочне роботу „Севастопольський форум-2006”.

„Севастопольський форум – нова ініціатива Українського клубу та ГО „Севастопольський форум”, яка знайшла підтримку з боку Голови Севастопольської Міської Державної Адміністрації Сергія Куніцина та Голови Севастопольської Міської Ради Валерія Саратова. Партнером та співорганізатором Севастопольського форуму-2006 став також Національний інститут стратегічних досліджень.

Рамкова тема „Севастопольського форуму-2006” – „ПІВДЕННИЙ ВЕКТОР” у зовнішньополітичний стратегії України.

Форум триватиме 2 дні (27-28 жовтня). В роботі Севастопольського Форуму, візьмуть участь депутати Верховної Ради України, представники Кабінету Міністрів та Секретаріату Президента України, представники політичної та наукової еліти причорноморських областей (Миколаївська, Одеська, Херсонська), АР Крим та м. Севастополь, дослідницькі та аналітичні центри України та Росії, представники посольств та дипломатичних місій.

На обговорення учасників Севастопольського Форуму виноситься широкий спектр питань. Зокрема:

· „Південний вектор” євро-інтеграційної стратегії України;

· Чи потрібен Україні проект „переосвоєння” Криму?;

· Севастополь – погляд у майбутнє (чи може місто претендувати на статус „літньої столиці”;

· Морська доктрина України;

· Чорноморський регіон – виклики та можливості для ЕС, України та Росії;

Організатори сподіваються, що „Севастопольський Форум” зможе стати майданчиком для об’єднання інтелектуального потенціалу експертів та громадськості, управлінців та підприємців з метою розробки та просування „Південного вектору” зовнішньополітичної (євроінтеграційної) стратегії України.