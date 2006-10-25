Ющенко буде радитися з Януковичем і Морозом

Найближчим часом Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрінеться з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ з метою проведення консультацій щодо прискорення ухвалення парламентом законів, необхідних для вступу України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.

Відповідаючи на питання журналістів, які механізми в своєму розпорядженні має Президент для якнайшвидшого ухвалення парламентом «СОТівських» законопроектів, О.ЧАЛИЙ нагадав, що Президент подав до парламенту увесь пакет таких законопроектів і визначив їх як невідкладні.

За словами О.ЧАЛОГО, враховуючи це, парламент має розглянути їх у першочерговому порядку. Крім цього, він зауважив, що Президент також може задіяти інші «політичні можливості». Серед них О.ЧАЛИЙ назвав консультації з лідерами парламентських фракцій, а також з представниками уряду.

За словами О.ЧАЛОГО, «найближчим часом будуть зустрічі з головою уряду і спікером парламенту з цих питань». Крім цього, він сказав, що Президент планує проводити консультації з представниками українського бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Президент України вніс на розгляд Верховної Ради України 16 законопроектів, спрямованих на виконання зобов`язань України щодо вступу до СОТ. Глава держави визначив зазначені законопроекти як невідкладні для позачергового розгляду парламентом.

23 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що якщо до середини листопада Верховна Рада ухвалить всі закони, необхідні для вступу України до СОТ, то це дасть змогу “21 грудня на засіданні СОТ сподіватися, що питання про вступ України до СОТ буде поставлено на порядок денний і зустріне позитивне рішення». В.ЮЩЕНКО зазначив, що його завдання сьогодні – “мобілізувати всі політичні сили, і особливо сили парламенту, до солідарної позиції відносно того, щоб в найближчі кілька тижнів прийняти всі закони, які стосуються регулювання наших стосунків з СОТ». Він наголосив, що вступ України до СОТ в 2006 році – «це є наш державний обов’язок перед всією країною, перед всією нацією».

Водночас голова ВР Олександр МОРОЗ сказав сьогодні, що Верховна Рада може ухвалити всі закони, необхідні для вступу України до СОТ, до 1 грудня.