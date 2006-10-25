Мороз чекає сигналу від помаранчевих міністрів

Верховна Рада України у понеділок, 30 жовтня, на Погоджувальній раді вирішить, чи відправляти у відставку міністрів – членів “Нашої України” у вівторок, 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

Він зазначив, що на сьогодні, окрім міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, ніхто з урядовців не відкликав своєї заяви, а Ю.ЛУЦЕНКО зробив це в той же день, коли й написав заяву про відставку.

О.МОРОЗ зауважив, що Ю.ЛУЦЕНКО просив відправити його у відставку на підставі того, що не може ефективно співпрацювати в уряді, але того ж дня написав заяву про відкликання попередньої заяви «на основі гарантій, які йому дали керівники – Президент, прем’єр і голова Верховної Ради».

Водночас О.МОРОЗ зауважив, що особисто він з Ю.ЛУЦЕНКОМ не зустрічався і ніяких гарантій йому не давав.

Говорячи про відставку міністрів, голова парламенту зазначив, що це питання взагалі може поки не розглядатись, якщо буде відновлено переговори по створенню широкої коаліції. «Я сподіваюсь, що робота буде продовжена, і сигналом може бути реакція міністрів з «Нашої України»: чи вони хочуть іти у відставку, чи ні», - сказав О.МОРОЗ, додавши, що проблеми замінити міністрів не існує і, на його думку, це можна зробити за один день. Голові ВР невідомо, чи такі переговори уже відновились, але, судячи з виступу Президента на з’їзді партії “Наша Україна” і змін, які відбуваються у цій політичній силі, О.МОРОЗ сподівається, що переговори відновляться.

«Ми готові. Власне кажучи, основний аргумент щодо неможливості розширення коаліції наводився такий: антикризова коаліція виступає проти Універсалу (національної єдності). Я хочу з самого початку сказати: це неправда, такого не було ніколи, і не тому що я хочу піти на попятну», - сказав О.МОРОЗ, додавши, що він свого часу пропонував «Нашій Україні» підписати угоду, д якої б увійшли усі пункти Універсалу, а комуністи б підписали цю угоду із застереженнями.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня у секретаріаті Верховної Ради було зареєстровано заяви про відставку міністрів від блоку «Наша Україна»: міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА, міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Юрія ПАВЛЕНКА, міністра охорони здоров’я Юрія ПОЛЯЧЕНКА, міністр культури Ігоря ЛІХОВОГО, а також заяву від міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА (Ю.ЛУЦЕНКО призначений у Кабмін за домовленістю між Президентом і прем’єром).