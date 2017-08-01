В НАБУ заявили, що можливі нові подання щодо Дейдея і Лозового

Проти народних депутатів Євгена Дейдея і Андрія Лозового можуть бути нові подання САП. Про це повідомив член Ради громадського контролю при НАБУ Антон Марчук, повідомляє «5 канал».

Він заявив, що прокурори намагаються отримати нові докази злочинів народних депутатів та будуть ще раз звертатись до парламенту у вересні за дозволом на притягнення нардепів до відповідальності.

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"Зараз дуже ускладнені слідчі дії тим, що Верховна Рада не надала згоди на притягнення їх до кримінальної відповідальності (нардепів Дейдея і Лозового – ред.). Відповідно до КПК і закону "Про статус народного депутата" проти них не можуть проводитись деякі слідчі дії. Розслідування цих справ суттєво ускладнене. Але, наскільки я чув від представників САП, вони будуть намагатися у межах дозволеного проводити слідчі дії, для того щоб знайти нові факти, які можуть лягти в основу нових подань про притягнення до кримінальної відповідальності", – сказав Марчук.

Як повідомляв УНІАН раніше, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не виключає представлення нових подань на народних депутатів Андрія Лозового (фракція Радикальної партії) і Євгена Дейдея (фракція "Народний фронт") в тому разі, якщо з'являться нові факти незаконного збагачення.

Зокрема, він прокоментував заяву генерального прокурора Юрія Луценка про те, що з вересня будуть нові подання на Лозового та Дейдея.