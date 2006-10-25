Президент України зацікавлений взяти участь у саміті СНД

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зацікавлений взяти участь у найближчому саміті глав держав СНД.

Про це журналістам повідомив заступник голови Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ЧАЛИЙ нагадав, що саміт глав держав СНД, який планувався на 17 жовтня, був перенесений за ініціативи кількох президентів. Зараз, за словами О.ЧАЛОГО, «дата встановлюється по дипломатичних каналах». Він зазначив, що однією з пропозицій є 28 листопада, однак «це тільки пропозиція, вона в роботі».

Водночас О.ЧАЛИЙ підкреслив, що Президент зацікавлений взяти участь у майбутньому саміті, оскільки ряд ініціатив, які він висловив на неформальному самміті СНД в Казані (РФ), будуть винесені на розгляд на наступному самміті.

О.ЧАЛИЙ додав, що під час вчорашньої зустрічі Президента України з прем’єр-міністром Росії Михайлом ФРАДКОВИМ, В.ЮЩЕНКО отримав запрошення на неформальний саміт глав держав СНД, який відбудеться в середині наступного року в Москві.