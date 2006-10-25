Азаров: чи ми готові на чорне казати ”біле”?

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ заперечує повідомлення ЗМІ про нібито висунуті Росією політичні вимоги в обмін на дешевий газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я був на всіх переговорах і знаю, що на всіх переговорах не порушували політичних вимог. Абсолютно. Навіщо вигадувати?», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також відзначив, що попросив своїх колег в уряді не виправдовуватись за те, чого не було. «Хтось нісенітницю несе, хтось вигадує, хтось спеціально висуває якісь безглузді версії, а ми повинні виправдовуватись? Але хто пов`язував ціну на газ зі вступом до СОТ? Звідки все це взяли?», - сказав М.АЗАРОВ. Він додав, що такі умови ніде не записані і ніхто їх не висував.

«Чим далі слухаєш, тим більше дивуєшся. Але є ж здоровий глузд чи ні? Чи ми готові заради поставленого перед нами завдання на чорне казати «біле»?», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня газета «КоммерсантЪ Украина» з посиланням на свої джерела в «Газпромі» і російському уряді повідомила, що Росія вимагає від України низку політичних і економічних поступок в обмін на збереження ціни на газ в 2007 році на рівні 130 дол. за тисячу кубометрів.

“Москва вимагає швидкого проведення референдуму щодо вступу України до НАТО, продовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ на території України після 2017 року, а також п`ятирічної співпраці з компанією RosUkrEnergo», - пише видання.

При цьому, за даними газети, Росія готова зберегти ціну в 130 доларів за тисячу кубометрів, навіть за виконання всіх вищеперелічених умов, лише на 1 рік.

Видання стверджує, що Москва розраховує на успішне завершення переговорів під час зустрічі прем`єрів двох країн, яка відбудеться в Києві 24 жовтня.