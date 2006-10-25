Ющенко відбув на саміт Україна-ЄС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з офіційним візитом до Фінляндської Республіки, де він візьме участь у саміті Україна-ЄС, а також проведе зустрічі з керівництвом Фінляндії.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно із програмою візиту, 26 жовтня президенти двох держав В.ЮЩЕНКО і Тар’я ГАЛОНЕН проведуть бесіду у вузькому колі, після чого відбудуться двосторонні переговори офіційних делегацій України і Фінляндії.

На початку зустрічі двох президентів відбудеться церемонія обміну вищими державними нагородами: Президент Фінляндії вручить В.ЮЩЕНКУ “Орден Білої Троянди”, а Президент України Т.ГАЛОНЕН - Орден Ярослава Мудрого I ступеня.

Також В.ЮЩЕНКО зустрінеться з прем’єр-міністром Фінляндії, головою Європейської Ради Матті ВАНГАНЕНОМ.

У четвер Президент України візьме участь у Діловому форумі «Україна: нові можливості для бізнесу та інвестицій» у Конфедерації фінських промисловців. Серед учасників форуму від України – Запорізький міський голова Євген КАРТАШОВ, голова Хмельницької обласної ради Іван ГЛАДУНЯК, голова Державного агентства України з інвестицій та інновацій Віктор ІВЧЕНКО, голова правління Державного експортно-імпортного банку України “Укрексімбанк” Віктор КАПУСТІН і голова правління корпорації “Українські будівельні матеріали” Анатолій БЕЗУХ.

В.ЮЩЕНКО також побуває на кладовищі «Хієтаніємі», де покладе вінок до Хреста героїв та до могили маршала Карла Густава Маннергейма.

Також цього дня В.ЮЩЕНКО відвідає штаб-квартиру корпорації Nokia, де відбудеться презентація “Nokia в Україні”, та огляне нові зразки продукції корпорації.

Після цього В.ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії підписання Меморандуму про взаємне порозуміння між “Укрексімбанком” та “Північним інвестиційним банком”. Документ підпишуть голова правління “Укрексімбанку” В.КАПУСТІН і президент “Північного інвестиційного банку” Джоні АКЕХОЛЬМ.

Наступного дня, 27 жовтня, Президент України візьме участь у засіданні 10-го саміту Україна-ЄС. Євросоюз на засіданні представлятимуть прем’єр-міністр Фінляндії М.ВАНГАНЕН, президент Європейської Комісії Хосе Мануель БАРРОЗУ, генеральний секретар Ради ЄС Хав’єр СОЛАНА. Запланований виступ Президента України.

Під час саміту планується обговорити такі ключові питання: оцінка актуального стану співробітництва, зокрема, реалізації Плану дій Україна-ЄС; виведення відносин Україна-ЄС на якісно новий рівень після закінчення дій Угоди про партнерство і співробітництво (2008 рік), зокрема, укладення нової рамкової угоди; започаткування переговорів щодо створення поглибленої зони вільної торгівлі Україна-ЄС з перспективою подальшої інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС; співпраця у сфері Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, зокрема, щодо врегулювання Придністровського конфлікту; розвиток відносин у сферах юстиції, свободи та безпеки, зокрема, можливе парафування угод про спрощення візового режиму і реадмісію; поглиблення співпраці у галузі енергетики, у тому числі – реалізація Меморандуму про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній сфері (від 1.12.2005 р.); участь України у реалізації нової енергетичної стратегії ЄС та добудова нафтопроводу Одеса-Броди-Плоцьк.

Також на саміті заплановано розглянути інші питання співпраці, зокрема, у сфері транспорту, торгівлі, інвестицій тощо.

Після цього запланована спільна прес-конференція Президента України, голови уряду Фінляндії, голови Єврокомісії та генсека Ради ЄС.

Також запланована зустріч В.ЮЩЕНКА з Ж.М.БАРРОЗУ.

Цього ж дня В.ЮЩЕНКО зустрінеться зі спікером парламенту Фінляндської Республіки Пааво ЛІППОНЕНОМ.

Увечері 27 жовтня В.ЮЩЕНКО повернеться до Києва.

До складу офіційної делегації, крім Президента, входять його дружина Катерина ЮЩЕНКО, міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК, перший віце-прем’єр-міністр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВ, міністр економіки Володимир МАКУХА, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, голова Нацбанку України Володимир СТЕЛЬМАХ, заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ, заступник голови парламентського Комітету з питань європейської інтеграції Сергій ШЕВЧУК, представник України при європейських співтовариствах Роман ШПЕК.