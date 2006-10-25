Регіони зрозуміли, що крапку ставити зарано

Партія регіонів готова продовжувати переговори з «Нашою Україною» про розширення існуючої парламентської коаліції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів з посиланням на народного депутата від цієї партії Олену ЛУКАШ.

«Наша позиція зрозуміла, ми завжди готові до конструктивного діалогу з розширення антикризової коаліції на паритетних принципах. Ми робили і робитимемо для цього все можливе», - сказала О.ЛУКАШ.

Народний депутат вважає, що Партія регіонів демонструє «верх лояльності і прагматичної терпимості щодо ставлення до своїх опонентів». За її словами, партія відповідальна за дії влади незалежно від того, хто є її партнерами. «Питання полягає в тому, чи готова «Наша Україна» розділити з нами таку відповідальність», - сказала вона.

На думку О.ЛУКАШ, присутність в опозиції політичної сили, лідером якої є Президент України і представники якої обіймають посади голів багатьох місцевих державних адміністрацій в Україні, здається не зовсім логічною. «Заява почесного голови НСНУ, Президента України Віктора ЮЩЕНКА (на з`їзді партії 21 жовтня) свідчить про те, що в даному питанні ще зарано ставити крапку», - резюмувала народний депутат.