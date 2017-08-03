Суд розглядає справу про держзраду Януковича (подію завершено)
Наразі відбувається судовий розгляд по суті справи за обвинуваченням Януковича.
Суд розглядає справу про держзраду колишнього президента України Віктора Януковича. Трансляцію веде YouTube Генеральної прокуратури.
Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.
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6 липня адвокати Віталій Сердюк та Ігор Федоренко заявили про вихід із судового процесу у справі про державну зраду Януковича. Колегія суддів Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання прокурорів про призначення Януковичу у справі про держзраду адвоката за державний рахунок із центру безоплатної вторинної правової допомоги.
7 липня Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначив Януковичу адвоката Мешечка.