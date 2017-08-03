Суд розглядає справу про держзраду Януковича (подію завершено)

Суд розглядає справу про держзраду колишнього президента України Віктора Януковича. Трансляцію веде YouTube Генеральної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.

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6 липня адвокати Віталій Сердюк та Ігор Федоренко заявили про вихід із судового процесу у справі про державну зраду Януковича. Колегія суддів Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання прокурорів про призначення Януковичу у справі про держзраду адвоката за державний рахунок із центру безоплатної вторинної правової допомоги.

7 липня Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначив Януковичу адвоката Мешечка.