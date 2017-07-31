Захист Януковича вимагає від Адміністрації президента його угоду з тодішньою опозицією

Захист колишнього президента Віктора Януковича заявляє, що не може отримати від Адміністрації президента (АП) угоду з тодішньою опозицією від 21 лютого 2014 року. Про це "Українсьій правді" повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

Читайте такожЯнуковичу можуть надати статус потерпілого у справі про нібито замах на нього у 2014 роціЗа його словами, адвокатське об'єднання Aver Lex звернулося до АП з проханням надати копію цієї угоди, а також стенограму переговорів. Ця інформація, за словами Сердюка, необхідна агентству в рамках "справи про державний переворот", яка, за даними захисту, була занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Це угода - один із найважливіших доказів у всіх справах Віктора Януковича, і ми не виключаємо, що оригінал документа був навмисне знищений особами, не зацікавленими в розкритті суті подій 2014 року", - повідомив Сердюк.

"Ми отримали нещодавно відповідь з АП про те, що в них немає жодної інформації про обставини підписання угоди 21 лютого", - зазначив він.

Йдеться про угоду, яка була підписана за підсумками переговорів, в яких взяли участь Янукович, Віталій Кличко, Арсеній Яценюк і Олег Тягнибок, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штанмайер, керівник департаменту континентальної Європи МЗС Франції Ерік Фурньє і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорськи.

У агенції ігнорують те, що угода не підписана представником Росії омбудсменом Володимиром Лукіним, попри те, що Янукович переховується в РФ.

"Сторонами угоди є Янукович і представники опозиції", - наполягає Сердюк.

На питання, в якості кого виступає Сердюк, адже Янукович відмовився від його як свого адвоката в суді, Сердюк сказав: "Ми продовжуємо здійснювати захист Янукович за всіма кримінальними провадженнями, в тому числі і про державну зраду, яке зараз перебуває в ГПУ, проте, в зв'язку з тим, що суд відмовився забезпечити участь клієнта в засіданні, тому немає кого в цьому суді захищати і Янукович нас відкликав", - сказав він. "А по інших справах і матеріалах наше адвокатське об'єднання здійснює захист інтересів Януковича", - додав він.