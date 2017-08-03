Прес-служба МВС не має інформації про обшуки у Фонді соціального страхування

Прес-служба МВС повідомила УНІАН, що не має інформації про обшуки у Фонді соціального страхування в Києві.

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У той же час журналіст Олена Козаченко, посилаючись на джерела у Фонді, заявила, що обшуки проводять спецпризначенці Нацполіції.

"За словами джерела у Фонді, обшуки проводили спецпризначенці Національної поліції", - доповнила Козаченко своє попереднє повідомлення у Facebook.

Раніше журналіст повідомила, що у четвер зранку в Києві до Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за адресою вул. Боричів Тік, 28 увірвалися невідомі у масках. Вони проводили обшук, певний час не пускали людей на робочі місця.