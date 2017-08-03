У Києві вранці невідомі увірвались до Фонду соціального страхування - журналіст

У четвер зранку в Києві до будівлі Фонду соціального страхування за адресою вул. Боричів Тік, 28 увірвалися невідомі у масках. Про це у Facebook написала журналіст Олена Козаченко.

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"У Фонді соціального страхування України з самого ранку "маскі-шоу". Невідомі у масках проводять обшуки. До цього часу нікого в приміщення не впускали, нічого не пояснювали, не представлялися! Щойно почали потроху впускати людей на їх робочі місця", - сказано у повідомленні.

За вказаною адресою знаходиться Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Працівників почали впускати на робочі місця близько 9:30.