Суд постановив відновити слідство проти екс-голови НБУ Гонтаревої

Печерський районний суд міста Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України відновити слідство проти екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Про це йдеться в ухвалі суду, пише Громадське.

«Постанову слідчого з особливо важливих справ закриття кримінального провадження скасувати, а матеріали кримінального провадження скерувати до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України для продовження досудового розслідування. Ухвала оскарженню не підлягає», — йдеться у постанові.

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Зазначається, що рішення про закриття кримінального провадження слідчий ГПУ ухвалив необґрунтовано.

Слідчий послався на те, що «будь-яких об'єктивних або ж фактичних даних, які б свідчили про наявність у діях голови або інших службових осіб НБУ складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 376 КК України, не встановлено, а їх одержання слідчим шляхом у ході проведення досудового розслідування вичерпано».

Суд назвав такі доводи необґрунтованими, оскільки під час слідства не досліджено всі обставини справи.

Нагадаємо, у лютому 2015 року повідомлялося, що прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження щодо голови Національного банку Валерії Гонтаревої за ч. 2 ст. 364 ККУ про зловживання владою.