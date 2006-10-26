Янукович знову зібрався засипати рови

Лідер Партії регіонів, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що за дев`ять років існування Партії регіонів найбільшим випробуванням для неї стала діяльність в опозиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це йдеться в зверненні В.ЯНУКОВИЧА до однопартійців із нагоди 9-річчя з моменту створення Партії регіонів.

«У цей час неприкритих гонінь і, прямо скажемо, політичних переслідувань, коли тільки за приналежність до Партії регіонів людину могли звільнити з роботи, коли нашу політичну силу намагалися списати з рахунків, викреслити з життя суспільства, «регіонали» не похитнулися, проявили волю й витримку, всупереч усьому йшли до людей і знаходили їхню підтримку», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ. «Для нас робота в опозиції була й часом очищення. Партія позбавилася баласту, від тих, хто під її прапорами хотів прорватися до теплих місць і зайняти крісла в затишних кабінетах. Але замість них наші ряди поповнювалися справжніми бійцями, переконаними в правоті нашої справи, готовими працювати з людьми і для людей», - наголошується у вітанні.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, зараз перед Партією регіонів стоять більш важкі й відповідальні завдання. «В наших руках, без перебільшення, доля держави. Й ми зробимо все для того, щоб об`єднати країну, засипати рови недовіри й разом поведемо Україну до нового життя, до справжнього процвітання, не словами, а справами покращуючи життя людей», - заявляє він.