Сьогодні у Мороза і Януковича - велике свято

Сьогодні відбуваються урочистості з нагоди 15-ої річниці з дня заснування Соціалістичної партії України. В урочистому засіданні Політради та ЦКК СПУ візьмуть участь голова СПУ О.Мороз, народні депутати - члени фракції Соцпартії у Верховній Раді України, члени Політради СПУ, ветерани партії. Буде презентовано монографію секретаря Політради СПУ В.Шибка "Історія демократичного соціалізму". Також працюватиме фотовиставка, присвячена розвитку і становленню Соцпартії. По завершенні урочистостей відбудеться прес-конференція голови СПУ Олександра Мороза.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ж 9-у річницю з часу заснування відзначає Партія Регіонів. Її лідер, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що за дев`ять років існування Партії регіонів найбільшим випробуванням для неї стала діяльність в опозиції. Про це йдеться в зверненні В.ЯНУКОВИЧА до однопартійців із нагоди 9-річчя з моменту створення Партії регіонів.