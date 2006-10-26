Гриценко послуг Путіна не потребує

Міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що Україна не розглядає питання про залучення потужності Чорноморського флоту РФ для забезпечення власного суверенітету та незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив сьогодні міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО під час робочого візиту до Львова.

«Україна спроможна самостійно, власними силами з опорою, у разі потреби, на власні Збройні сили у випадку воєнної загрози забезпечити свій суверенітет, територіальну цілісність, недоторканність наших кордонів і невтручання в наші внутрішні справи, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він підкреслив, що з урахуванням дружніх відносин з державами-сусідами України не бачить причин, за яких українське керівництво може звернутися за збройною допомогою до іншої держави.

«Ми спроможні самі забезпечити інтереси нашої держави. Ми не розглядаємо в наших планах розгортання або застосування Збройних сил, надання допомоги з боку ЧФ РФ – ми спроможні зробити це самі», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Крім того, він зазначив, що РФ перебуватиме в Україні до 2017 року, і Українська держава зробить все необхідне для його ефективного функціонування.

«ЧФ Росії перебуває в нашій державі як виключення, оскільки Конституція не передбачає постійного базування на території нашої держави іноземних військ», - сказав А.ГРИЦЕНКО. «Я переконаний, що на території України не повинно бути і не буде постійного базування будь-яких військ іноземних держав – чи то країн членів НАТО, чи то країн членів Ташкентського договору про колективну безпеку СНД – не буде на території України постійних баз американських, польських, німецьких, російських, білоруських чи будь-яких інших», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, Президент РФ Володимир ПУТІН 25 жовтня у ході "прямої лінії" заявив, що Росія готова у разі звернення України захистити її від втручання ззовні у внутрішньоукраїнські справи.

"Якщо українське керівництво вважатиме за можливе звернутися до нас по допомогу, ми готові, не занурюючись в ці проблеми, не втягуючи Росію у розв’язання проблем подібного роду, сприяти нашому найближчому сусіду, без жодного перебільшення, братської республіки України, до того, щоб захистити її, якщо у когось виникне така спокуса, втручатися у внутрішні справи України ззовні. Дати можливість українському керівництву і народу самостійно вирішувати ці проблеми", - сказав Президент РФ, відповідаючи на питання, чи може Росія посприяти у вирішенні проблеми кримських татар.

В.ПУТІН зазначив, що проблема кримських татар - дуже чутливе питання, а Росія є багатонаціональною державою зі своєю тисячолітньою культурою розв’язання міжетнічних проблем. "Сьогодні потрібно виходити з реалій, що склалися. Крим - це частина України, і ми не можемо втручатися у внутрішні справи іншої країни", - сказав Президент РФ.

При цьому він відзначив, що Росії небайдужі події, які відбуваються в Криму.