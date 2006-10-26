У Київраді депутати побилися за місця

У сесійній залі Київської міської ради відбулись сутички між представниками фракції БЮТ та фракції Блоку Леоніда Черновецького за місця.

Як передає кореспондент УНІАН, депутат від БЮТ Олександр БРИГИНЕЦЬ повідомив журналістам, що ці сутички сталися через те, що БЮТ зайняв місця згідно з рішенням регламентного комітету. Водночас депутати від фракції Блоку Черновецького вирішили зайняти ті самі місця, але вже згідно з рішеннями узгоджувальної ради та мера Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Представники Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО силою намагалися підняти депутатів БЮТ з займаних місць, стверджує О.БРИГИНЕЦЬ.

Коментуючи варіанти розподілу місць депутатів у сесійній залі, БРИГИНЕЦЬ зазначив: «Версія така - в першому ряду сидять бійці ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, потім сидять лояльні фракції, в кінці зали сидить БЮТ. Це зроблено для того, що якщо хтось з БЮТ схоче піднятися і виступити з трибуни, то завжди буде бригада ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, яка сидить в першому ряду і може заблокувати всі виходи».

Він пояснив, що регламентна комісія запропонувала іншу систему розподілу місць для депутатів – як у Верховній Раді, коли кожна фракція займає смугу, у неї є місця з першого по останній ряд. «Згідно з цим рішенням, яке є законним, регламентна комісія вирішує всі питання, пов’язані з регламентом, а розсаджування - це питання саме регламенту. Згідно з рішенням, БЮТ належить один блок (сектор) від початку до кінця і другий блок наполовину. Тому депутати від фракції Блоку Черновецького, які переконані, що це їхні місця, пройшли туди і почали витісняти силою з цих місць депутатів БЮТ», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ. За його словами, депутати від Блоку Черновецького “витягали по одному депутату від БЮТ і так поступово хотіли зайняти їх місця”.

«Тепер нас намагаються витягти з зали, рекомендуючи сходити нам за картками (для голосування – УНІАН) кудись на інший поверх…», - додав О.БРИГИНЕЦЬ, зазначивши, що раніше картки депутатам вручали при реєстрації перед початком сесії.

Сесія Київради, початок якої заплановано на 10.00, досі не розпочала своєї роботи, оскільки депутати ще продовжують отримувати картки, виходячи по одному з зали.

Щодо позиції інших фракцій Київради з приводу місць для депутатів у залі, то О.БРИГИНЕЦЬ сказав, що фракція ПОРА-ПРП так само налаштована, як і БЮТ, «і абсолютно зрозуміло, що в «Нашій Україні» різні погляди, вони вичікують... Тобто, відбувається все як всюди, так і тут – «Наша Україна» завжди чекає і дивиться, як домовляться інші».

У свою чергу депутат Київради Михайло БРОДСЬКИЙ, який безпосередньо брав участь у сутичці, заявив журналістам: «ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на чолі з молодшим ЧЕРНОВЕЦЬКИМ зробив спробу захопити місця».

Як розповів М.БРОДСЬКИЙ, він намагався захистити депутата Юрія ДМИТРУКА (БЮТ), але «вони на мене напали, їх було 4 чоловіки. У Степана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, крім жадоби вбити мене, я нічого більше не бачив. В мене таке враження, що ці люди прийшли сюди в залу, і впевнений в цьому, що вони не прийшли захищати киян. Вони прийшли вирішувати свої питання», - додав М.БРОДСЬКИЙ.