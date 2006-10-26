Гриценко не розуміє різних підходів до газу і флоту

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що ціна на російський газ для України, його транзит до Європи та ціна оренди за базування ЧФ РФ має розглядатися комплексно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні журналістам під час робочої поїздки до Львова.

“Питання забезпечення балансу і визначення ціни на газ (для України), на мою думку, не може розглядатись окремо без рогляду питання про транзит російського газу до Європи, так само як і економічні умови перебування ЧФ РФ на території України», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він відзначив, що 10 років назад ці питання вирішувались в комплексі, тому коли одне з питань, а саме ціна російського газу для України збільшилась в рази, то, очевидно, треба ставити питання про дзеркальний перегляд умов транспортування російського газу українською газотранспортною системою, і розглянути питання про ринкові підходи до визначення ціни за оренду території Чорноморським Флотом в Криму.

«Ми не можемо в одному секторі жити по-братськи, а в іншому секторі – жити по-ринковому – треба бути послідовними, якщо переходимо на ринкові засади у наших відносинах, то це має охоплювати всі сектори», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Водночас він підкреслив, що мова не йде про виштовхування ЧФ РФ, оскільки Україна повинна захищати власні національні економічні інтереси. «На мій погляд, уряд повинен проводити переговори з російською стороною по всьому комплексу питань, а не намагатись секторально вирішити одне постачання газу за ціною, яка поки що визначена за незрозумілими критеріями, і при цьому не змінювати ціни на транзит і не ставлячи питання про ціну оренди», - підкреслив він.

На його переконання, у такому разі такі взаємності будуть збалансованими та взаємовигідними.

«Це лише тимчасове вирішення питання. І не зрозуміло, наскільки враховані інтереси України з точки зору збереження її газотранспортної системи», - додав він.