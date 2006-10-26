Ющенко обміняв Ярослава Мудрого на Білу Троянду

У Президентському палаці у Гельсінкі відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Президентом Фінляндської Республіки Тар’єю ГАЛОНЕН.

Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України.

З української сторони у церемонії взяли участь дружина Президента Катерина ЮЩЕНКО, міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК, заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ, голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Сергій ШЕВЧУК.

Після офіційної церемонії розпочалася зустріч Президентів України та Фінляндії у вузькому колі, а також українсько-фінські переговори під головуванням міністра закордонних справ України Б.ТАРАСЮКА та міністра з європейських справ, зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндської Республіки Паули ЛЕГТОМЯКІ. Після закінчення зустрічі В.ЮЩЕНКА із Т.ГАЛОНЕН, переговори продовжаться під головуванням двох Президентів.

На початку зустрічі глави держав обмінялися високими державними нагородами. Президент Фінляндської Республіки вручив Президентові України «Орден Білої Троянди». Президент України вручив Президентові Фінляндської Республіки Т.ГАЛОНЕН орден Князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Після переговорів у розширеному складі Президенти проведуть зустріч із представниками ЗМІ.

У Фінляндії Президент України перебуває з офіційним візитом.