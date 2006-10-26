Черновецькому вдалося відкрити сесію

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ оголосив сесію Київради відкритою.

Як передає кореспондент УНІАН, після перерви, оголошеною секретарем Київради Олесем ДОВГИМ, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прийшов до сесійної зали і, звертаючись до депутатів, попросив їх зареєструватися незалежно від того, де хто сидить.

За результатами реєстрації в залі присутні 102 депутати Київради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у сесійній залі Київради сталися сутички між депутатами, оскільки представники від БЮТ були проти запропонованого горизонтального (а не вертикального, як раніше) розміщення в сесійній залі.