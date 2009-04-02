У БЮТ розписують переваги переходу на рублі в розрахунках з Росією

Перехід на національну валюту у взаєморозрахунках між Україною і Росією позитивно позначиться на економіці обох країн, сприятиме мінімізації наслідків світової фінансової кризи та убезпечить від ризиків коливання американського долара.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, народний депутат від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА на засіданні комітету.

При цьому вона зазначила, що перехід на розрахунки в національній валюті – сучасна тенденція, характерна для багатьох країн. «Неконтрольована емісія долара в США сприяє експорту інфляції в інші країни і посиленню ризиків для національних економік», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Ідеальним кроком, на її думку, був би перехід на національні валюти з усіма торговими партнерами України «в обсягах не менше половини експортно-імпортних операцій».

«Ми повинні максимально стимулювати розвиток двосторонніх і багатосторонніх відносин за рахунок розрахунків у національних валютах. Ми повинні стимулювати застосування резервних регіональних валют інших країн, щоб тим самим мінімізувати втрати від превалювання долара», – підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.