Уряд ФРН запевнив у незмінності позиції щодо окупованого Криму

В уряді Німеччини запевнили, що не змінили свою позицію щодо питання анексованого Росією Криму.

Про це повідомила речниця німецького уряду Ульріке Деммер, передає «Європейська правда» з посиланням на Bild.

За її словами, озвучена позиція лідера німецьких лібералів Крістіана Лінднера щодо Криму не відповідає позиції уряду Німеччини.

За словами Деммер, позиція федерального уряду Німеччини щодо Криму не змінилася, як і в цілому у ЄС, та є чіткою і зрозумілою.

Російська анексія українського Криму розглядається як порушення міжнародного права, що поставила під сумнів європейський порядок.

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При цьому Деммер нагадала слова канцлерки Ангели Меркель, яка раніше заявляла, що анексія Криму не може бути визнана, і що державні кордони мають поважатися.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня лідер вільних демократів Крістіан Лінднер у інтерв'ю газеті Westdeutsche Allgemeine Zeitung та іншим виданням медіагрупи Funke заявив, що нині питання анексованого Росією Криму варто розглядати відокремлено.

"Я побоююся, що поки Крим варто розглядати як тимчасове рішення на невизначений термін", - зазначив Лінднер. Він вказав також на необхідність поетапного скасування санкцій проти РФ, що стало б винагородою за окремі кроки з її боку.