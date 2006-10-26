Мороз сказав, чим займатися не слід

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ вважає “абсолютно зайвою річчю” порушувати тему імпічменту Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в інтерв’ю журналістам О.МОРОЗ сказав, що можна робити різні припущення відносно імпічменту Президента, але на сьогодні «це навіть не тема для аналізу».

На запитання про те, що деякі соціалісти говорять, що відміна конституційної реформи може потягнути за собою відставку Віктора ЮЩЕНКА, оскільки голосування свого часу відбувалося у пакеті, О.МОРОЗ зазначив, що «це абсолютно зайва річ (йдеться про відставку Президента України – УНІАН), і цим займатися не слід».

Голова ВР переконаний, що відміни конституційної реформи не відбудеться. За його словами, він переконаний, що реформа буде продовжена, в тому числі і в частині місцевого самоврядування.

Як повідомлялося, сьогодні лідер фракції СПУ Василь ЦУШКО заявив, що скасування політичної реформи може призвести до імпічменту Президента.

Він пояснив, що, оскільки конституційна реформа приймалася у пакеті з рішенням про проведення третього туру президентських виборів, то скасування реформи призведе до скасування результатів цих виборів.

"Скасування реформи означає імпічмент Президенту. Це призведе до такого конфлікту, що в цьому ніхто не зацікавлений. Це дестабілізація в країні", - заявив В.ЦУШКО.