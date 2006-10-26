Мороз вважає, що час для його заміни ще не настав

В Соціалістичній партії України є багато людей, які можуть очолити партію, але на сьогодні ще не настав час для зміни лідера.

Про це сказав голова Верховної Ради України, лідер СПУ Олександр МОРОЗ, відповідаючи на запитання, чи є в його оточенні люди, які гідні стати лідером партії.

Як передає кореспондент УНІАН, О.МОРОЗ наголосив, що готовий в будь-який час «поступитися місцем лідера, як тільки це буде вигідно для справи, для партії, для суспільства». «Сьогодні такий час не настав», - зазначив О.МОРОЗ.

В той же час він сказав, що в СПУ «є ціла когорта молодих талановитих людей, які можуть взяти на себе функції голови партії». Серед них він, зокрема, назвав Василя ЦУШКА, Віталія ШИБКА, Станіслава НІКОЛАЄНКА, Ярослава МЕНДУСЯ. За його словами, в партію прийшли і нові талановиті люди Василь ВОЛГА та Сергій ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ.