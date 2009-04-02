Тимошенко залишила засідання Кабміну, як почула про ціну на електрику

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зазначає, що уряд і Національна комісія з регулювання електроенергетики (НКРЕ) досягли порозуміння щодо скасування рішення про підвищення тарифів на електроенергію для споживачів, які використовують понад 400 кВт/г на місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила журналістам сьогодні на прес-конференції.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона залишила засідання Кабміну, щоб провести спеціальну нараду з цього питання, зокрема з представниками НКРЕ.

«Ми звернулися як уряд і я як прем`єр-міністр до НКРЕ з пропозицією скасувати це рішення. І можу сказати, що на цій нараді ми знайшли порозуміння. Прем`єр-міністра НКРЕ почула, і я впевнена, що вони все-таки, враховуючи те, що уряд здійснює абсолютно іншу стратегію з використання електроенергії, скасують цю постанову. Я вірю в це. Ми будемо в контакті з керівництвом НКРЕ сьогодні до кінця дня, і я точно знатиму час, коли буде скасовано постанову НКРЕ про підвищення тарифів на електроенергію для тих споживачів, які використовують її більше 400 кВт/г на місяць. І думаю, що більше НКРЕ, враховуючи програму, яку реалізує уряд, не буде такого робити», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, уряд закликає людей для забезпечення теплом і гарячою водою переходити від використання газу на використання електроенергії, і це було відзначено сьогодні під час наради з керівництвом НКРЕ.

«Ми зацікавлюємо сьогодні і людей, і місцеві органи влади для переведення опалювання і підігріву води на електроенергію замість природного газу. І зовсім не логічно, коли НКРЕ піднімає тарифи для тих сімей, які споживають більше електроенергії. Логіки в цьому немає», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас вона зазначила, що в умовах фінансової кризи немає взагалі жодної логіки в підвищенні будь-яких тарифів.

Після цього стало відомо, що НКРЕ скасувала своє рішення про підвищення тарифів на електроенергію з 1 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня ц.р. Національна комісія регулювання електроенергетики на своєму засіданні ухвалила рішення з 1 квітня підвищити тариф для населення, яке споживає щомісяця понад 400 кВт/г, у 3,1 разу – до 76,26 коп. (з ПДВ) за кВт/г.

Згідно з ухваленим рішенням, новий тариф не застосовуватимуть до таких категорій побутових споживачів: до багатодітних сімей, які виховують більше трьох дітей; до прийомних сімей; до абонентів, які живуть у будинках з кухонними електроплитами; до абонентів, які використовують електроенергію на опалення житла у разі наявності лічильників зонального обліку споживання.

Під час розгляду цього питання голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО нагадав, що, за даними енергокомпанії, на сьогодні кількість абонентів, які споживають понад 400 кВт/г, становить близько 3% (600 тис. абонентів) від загальної кількості побутових споживачів. Водночас ця група споживає 16% (4,6 млрд. кВт/г щорічно) від загального обсягу споживання електроенергії населенням. В.КАЛЬЧЕНКО також припустив, що за підсумками запровадження нового тарифу комісія може повернутися до розгляду питання про блокові тарифи. Зокрема, він не виключив можливості зниження планки споживання, до якої застосовуватимуть новий, економічно обґрунтований тариф.

«Цей крок необхідно було зробити. Після проведення відповідного аналізу ми вирішимо, зупинимося ми на 400 чи знижуватимемо планку», – зазначив голова комісії.