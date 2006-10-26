Черновецький поставить усіх в рамки

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ визнає, що сьогоднішня сесія Київради на межі зриву, і закликає депутатів до узгодженої роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, звертаючись до депутатів на пленарному засіданні сесії.

При цьому він підкреслив, що не піде на поступки БЮТ і не хоче обговорювати зараз на сесії питання розсадки в сесійній залі депутатів.

«Я не піду ні на які поступки і ніколи не йшов на це. Ми знайдемо можливість поставити в законні рамки любу фракцію, в тому числі і пана БРОДСЬКОГО», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Після цього секретар Київради Олесь ДОВГИЙ запропонував депутатам повернутись до порядку денного, розглянути запити та заяви депутатів, а після цього обговорити питання щодо продовження роботи сесії. Зокрема, чи оголошувати ще одну перерву в засіданні для вирішення питання з місцями депутатів в сесійній залі.

БЮТ запропонував для початку затвердити порядок денний сьогоднішнього засідання сесії. Представники інших фракцій Київради також підтримали пропозицію розпочати роботу, тобто розглянути порядок денний.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запропонував депутатам прийняти порядок денний за основу. Відбулося вже 4 голосування по цьому питанню і кожен раз голосування має різний результат, але здебільшого рішення не приймається.

Однак п’яте голосування також не відбулося, оскільки слово взяла депутат від Блоку Кличка Пора-ПРП Наталія НОВАК і нагадала, що згідно з регламентом, питання не може голосуватися більше двох разів. Вона підкреслила, що відповідно до першого голосування, рішення не прийнято (“за” проголосували 48 депутатів із 112 зареєстрованих у залі). Представники «Нашої України» при цьому заявили, що їх фракція не голосуватиме за ухвалення порядку денного, поки не буде обговорене його наповнення.

Після виступів депутатів інших фракцій щодо наповнення порядку денного, відбулося нове голосування і він був ухвалений 102 голосами депутатів.