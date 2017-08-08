Нардеп Поляков не надів електронний браслет і не здав паспорта - прокурор

У Солом'янському районному суді Києва триває судове засідання щодо звернення у дохід держави застави у розмірі 304 тис. грн, яку наприкінці липня вніс народний депутат України Максим Поляков.

Як передає кореспондент УНІАН, прокурори наполягають на тому, щоб заставу було перераховано в державний бюджет.

За їх словами, Поляков не виконав умови запобіжного заходу, а саме не дозволив надіти на себе електронний браслет, а також не здав закордонний паспорт та інші документи, що дають право в'їзду/виїзду з України.

У свою чергу адвокати нардепа заявляють, що браслет на їхнього підзахисного намагалася надіти особа, яка не має на це права - працівник поліції. Вони переконують суд, що цю процесуальну дію мали здійснити працівники Національного антикорупційного бюро, і тому не вбачають порушення умов запобіжного заходу з боку Полякова.

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На сьогоднішньому засіданні має виступити у якості свідка працівник поліції, який мав надіти браслет на Полкова в Черкаському обласному управлінні МВС.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня Поляков не дозволив надіти на себе електронний браслет, і це стало підставою для клопотання про стягнення внесеної ним застави у дохід держави.

21 липня Солом'янський райсуд обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 тис. грн. Також суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати всі паспорти для виїзду за кордон.

Поляков підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

11 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.