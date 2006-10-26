Черновецький щодня наступає на нові мозолі

Київський міський голова, голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що йому все одно, чи буде прийнятий законопроект про розділення посад мера і голови міськдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання, що він думає з приводу законопроекту, зареєстрованого КПУ, про розділення посад.

«Щодня я наступаю на нові мозолі різних людей, які мають різні інтереси в київському міському майні, у тому числі і депутатів Верховної Ради. Вони намагатимуться розділяти мої повноваження або примножувати їх – мене це не хвилює. Мене обрали кияни, і я до останнього дня виконуватиму обов`язки. Скільки буде мені відведено часу, стільки я і робитиму хороше», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також повідомив журналістам, що підготував перелік питань, якими «може гордитися». «Найближчим часом я проведу прес-конференцію, на якій багато речей вам роз`ясню», - пообіцяв мер.