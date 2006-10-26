Політрада НСНУ підтвердила повноваження Безсмертного

Політрада партії “Народний Союз Наша Україна” підтвердила повноваження Романа БЕЗСМЕРТНОГО як керівника партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член Політради Юрій ПАВЛЕНКО, коментуючи сьогоднішнє засідання Політради.

Він зауважив, що на початку засідання Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сам порушив питання про зміну керівництва, але Рада відмовилась це робити, і зараз триває його звіт.

Перед початком Політради Ю.ПАВЛЕНКО сказав журналістам, що сьогодні партія не буде визначатись, хто її очолить і хто увійде до складу керівництва. Він нагадав, що сьогодні мають бути створені робочі групи, які, за його словами, і дадуть відповідні рекомендації другому етапу з’їзду НСНУ.

«Зараз повинна відбутись жорстка дискусія про ситуацію, яка склалась в партії», - додав він.

У свою чергу інший член Політради НСНУ Микола КАТЕРИНЧУК в інтерв’ю журналістам висловив думку, що старе керівництво партії має піти у відставку, включаючи і його самого.

На його переконання, має прийти нове керівництво, має бути змінено статут, який би дозволив розвиватися партії в демократичному напрямку, і найголовніше питання – питання ідеології. «Ми повинні визначитися: якщо ми заявляли, що ми партія Майдану, то ми не повинні зраджувати людей», - заявив він.

Також, за словами М.КАТЕРИНЧУКА, сьогодні на Політраді відбуватиметься дискусія щодо виступу Президента Віктора ЮЩЕНКА на з’їзді і втілення в життя його вимог щодо реформування.

«Мені дуже приємно, що наші позиції стосовно того, як ми бачимо розвиток партії (щодо зміни керівництва – УНІАН), яка має працювати в умовах опозиції, збіглися», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

Він висловив думку, що головою партії має бути безпосередньо Віктор ЮЩЕНКО, і це рішення має бути проголосовано на з’їзді.

Член Політради НСНУ Петро ПОРОШЕНКО, відповідаючи на запитання, яким він бачить політичне майбутнє партії, зазначив, що з цим визначиться з’їзд.

Також член Політради Євген ЧЕРВОНЕНКО сказав журналістам, що порушить на Раді партії питання про те, що «всі варіанти ЛТД типу «За ЄдУ» і інших проектів зверху, вони приречені». Він висловив сподівання, що буде знайдено формулу, як формувати партію за демократичним принципом «з низу». Він також висловив сподівання, що “сьогодні Бог дасть розум всім ”.