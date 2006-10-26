Безсмертний запропонував обрати Яценюка

Голова Ради партії “Народний Союз Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ не відмовляється від ідеї запропонувати кандидатуру першого заступника глави Секретаріату Президента Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду голови організаційного комітету з підготовки другого етапу з’їзду НСНУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам керівник інформаційного департаменту «Нашої України» Тетяна МОКРІДІ.

Т.МОКРІДІ підтвердила повідомлення члена Політради НСНУ Юрія ПАВЛЕНКА про те, що Політрада підтвердила повноваження Р.БЕЗСМЕРТНОГО як керівника партії. Вона розповіла, що на початку свого виступу Р.БЕЗСМЕРТНИЙ запропонував обрати головуючого на Раді, оскільки він не хотів, щоб будь-яке рішення сприймалось як тиск з його боку, але Рада відмовилась це робити.

Також вона розповіла, що Р.БЕЗСМЕРТНИЙ запропонував обрати головою оргкомітету А.ЯЦЕНЮКА, не дивлячись на те, що президія партії перед цим не підтримала його пропозицію. Нагадуючи позицію Р.БЕЗСМЕРТНОГО, що він особисто відмовиться очолити оргкомітет, Т.МОКРІДІ процитувала його сьогоднішні слова: «Я це слово дав і я його витримаю». Вона також зауважила, що на сьогоднішній Політраді немає представників Секретаріату Президента.

Т.МОКРІДІ сказала, що Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав членам Ради, що головним підсумком першого етапу з’їзду є ствердна відповідь на запитання, чи є Президент партійною особою.

Окреслюючи завдання перед партією, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що необхідно дати відповідь на три запитання: програма, статут і розгорнута програма дій. Він закликав присутніх до єдності, зауваживши, що будь-які внутрішні конфлікти не дозволять партії бути монолітною, а, враховуючи зовнішні чинники, відповідні дії можуть призвести до розколу. Р.БЕЗСМЕРТНИЙ закликав всіх до відкритої розмови, зазначивши, що сьогоднішня дискусія партії має завершитись в регіонах.