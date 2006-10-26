Прес-служба БЮТ вибачається перед “Українською правдою”

Прес-служба Блоку Юлії Тимошенко вибачається перед журналістами Інтернет-видання “Українська правда” за те, що випадково могла створити виданню хибний імідж “купленого”.

Про це йдеться у заяві прес-служби БЮТ, переданій УНІАН.

“Цього тижня через непогодження між відділами прес-служби БЮТ, стаття Юлії ТИМОШЕНКО "Про популізм, тарифи та спікера-терориста" була розміщена на рекламних сторінках кількох вітчизняних газет. Водночас, перша публікація цієї статті відбулася в "Українській правді". Відтак поява передруку "на правах реклами" в іншій газеті може створити у читачів хибне враження щодо “Української правди”, - зазначається у заяві прес-служби.

Прес-служба також заявляє, що приносить вибачення "Українській правді" і підкреслює, що високо цінує неупереджену, об‘єктивну позицію та непідкупність цього видання.

“БЮТ ніколи не купував і не збирається купувати лояльності "Української правди" коштом хабарів чи неофіційного спонсорства. Ми переконані, що у демократичній країні точка зору опозиції з питань, які турбують суспільство, має бути оприлюднена. Ми вдячні "Українські правді" за допомогу в цьому питанні”, - наголошується у заяві прес-служби БЮТ.