Хто є хто в Нашій Україні, і хто ким має бути

Діюча президія “Народного Союзу “Наша Україна” та керівник партії Роман БЕЗСМЕРТНИЙ готуватимуть другий етап з’їзду НСНУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив член ради НСНУ Борис БЕСПАЛИЙ.

Він зазначив, що сьогодні на засіданні розглядалось питання організаційного характеру. Зокрема, були сформовані робочі групи. Перша група, яку він очолив – статутна, друга група - займатиметься розробкою програми партії.

Б.БЕСПАЛИЙ зауважив, що Рада партії вирішила, що ця група сама обере собі керівництво (в той же час інші депутати повідомили, що президія рекомендувала обрати співголовами цієї групи Івана ВАСЮНИКА та Арсенія ЯЦЕНЮКА. А Микола КАТЕРИНЧУК стверджує, що цю групу очолив вже його заступник Ігор ЖДАНОВ).

Б.БЕСПАЛИЙ відмовився говорити про те, які можуть бути зміни, зазначивши, що «Наша Україна» демократична партія і всі зміни будуть обговорюватись. Він навів приклад, що сьогодні в партії різні погляди на те, ким має бути Віктор ЮЩЕНКО стосовно НСНУ. За його словами, одні висловлюються за те, аби він (В.ЮЩЕНКО) був безпосереднім керівником партії, а інші за те, щоб залишився почесним головою.

За словами Б.БЕСПАЛОГО, є ряд інших питань, над якими працюватимуть ці робочі групи.

Відповідаючи на запитання, чому не було прийнято рішення про те, хто очолить організаційний комітет Б.БЕСПАЛИЙ зауважив, що з відкриттям з’їзду функції оргкомітету були вичерпані. Він нагадав, що цей оргкомітет очолював голова ради партії Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. «На сьогодні з’їзд вже відкритий, він розпочав роботу, отже повноваження організаційного комітету в цій частині (підготовці з’їзду) вичерпані і його члени продовжують виконувати виключно технічні функції, а працює два органи: програмна комісія і статутна комісія», - сказав Б.БЕСПАЛИЙ.

Б.БЕСПАЛИЙ підкреслив, що рада партії «наперед ніяк долю з’їзду не вирішувала, тому немає ніяких рішень, які б дозволили б сказати, хто яку посаду займе після з’їзду, але рада партії і голова ради партії БЕЗСМЕРТНИЙ - виконують свої повноваження, це постійно діючий орган… І тому поки не буде обраний і затверджений з’їздом новий склад ради, то рада, президія, голова партії є повноважними». При цьому він додав, що всі статутні органи «Нашої України» працюють в нормальному режимі.

Відповідаючи на запитання, чи може «Наша Україна» попросити парламент не розглядати на наступному пленарному тижні питання відставки міністрів, Б.БЕСПАЛИЙ зауважив, що це питання сьогодні не розглядалось. Він підкреслив, що позиція «Нашої України» з цього питання була сформульована раніше і вона полягає в тому, що «Наша Україна» є в опозиції до уряду ЯНУКОВИЧА, до антикризової коаліції, і «Наша Україна» на сьогодні не веде жодних коаліційних переговорів з жодною політичною силою.

В той же час М.КАТЕРИНЧУК зауважив, що сьогоднішня рада партії була присвячена виконанню вимог президента. «Я задоволений атмосферою на раді партії і прийняті сьогодні рішення дозволять найближчим часом вийти на прийняття необхідних рішень на з’їзді», - сказав він.

М.КАТЕРИНЧУК також зауважив, що питання підтвердження повноважень Р.БЕЗСМЕРТНОГО сьогодні не розглядалось. Він розповів, що відповідно до статутних норм, поки не завершиться з’їзд і не буде вирішено на з’їзді, керівники партії залишаються на своїх посадах.

«Тому його (Р.БЕЗСМЕРТНОГО) заяви, що він на сьогоднішній день виконуючий обов’язки не можуть так розглядатися», - зауважив М.КАТЕРИНЧУК.