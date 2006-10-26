Червоненко: контрольний пакет Нашої України має бути у Президента

Сьогодні на засіданні Ради партії “Народний союз “Наша Україна” член Ради, глава Запорізької облдержадміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО висловив пропозицію найближчим часом запросити на засіданні Ради Президента країни і лідера “Нашої України” Віктора ЮЩЕНКА. Про це повідомляє прес-служба “Нашої України”.

Є.ЧЕРВОНЕНКО переконаний, що контрольний пакет партії - 51 відсоток, має бути в Президента.

Також він наголосив, що до Ради мають увійти нові, молоді люди, але обов’язково в ній мають залишитися і професіонали. Він порівняв ситуацію в “Нашій Україні” зі станом хворого в реанімації.

За його словами, сьогодні час відповісти на питання, яка наша мета і чого ми хочемо.

Він запевнив, що всі ті, хто сьогодні сидить в залі під час Ради партії, сповідують помаранчеву ідею.

“Ми маємо бути єдиною командою і не здавати своїх”, - наголосив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

21 жовтня, виступаючи на з`їзді НСНУ, почесний голова партії Віктор Ющенко наголосив: «Я не хочу, щоб партія перетворювалася у закрите акціонерне товариство, де головні акціонери можуть вирішувати, що потрібно для партії».