Янукович не хоче технічного прем’єра на час президентської кампанії

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ виступає проти призначення технічного уряду та технічного прем’єр-міністра на час проведення виборчої президентської кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час програми “Свобода на Інтері».

"Я категорично проти цього, щоб був технічний прем’єр. Сьогодні є коаліція, яка повинна нести відповідальність за все, що вона зробила зараз з країною", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, якщо прем’єр-міністр братиме участь у президентських виборах, то обов’язки глави уряду має виконувати перший віце-прем’єр міністр. "Якщо прем`єр-міністр піде на вибори і не буде займатися, є перший заступник. Так як було в 2004 році, коли Микола Янович (АЗАРОВ - УНІАН) виконував обов`язки прем`єр-міністра, і хай уряд працює", - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.