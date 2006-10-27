Сьогодні Ющенко візьме участь у Саміті Україна-ЄС

Сьогодні у Гельсінки Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у Саміті Україна-ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз на засіданні представлятимуть прем`єр-міністр Фінляндії Матті ВАНГАНЕН, президент Європейської Комісії Хосе Мануель БАРРОЗУ, генеральний секретар Ради ЄС Хав`єр СОЛАНА. Запланований виступ Президента України.

Під час саміту планується обговорити такі ключові питання: оцінка актуального стану співробітництва, зокрема, реалізації Плану дій Україна-ЄС; виведення відносин Україна-ЄС на якісно новий рівень після закінчення дій Угоди про партнерство і співробітництво (2008 рік), зокрема, укладення нової рамкової угоди; започаткування переговорів щодо створення поглибленої зони вільної торгівлі Україна-ЄС з перспективою подальшої інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС; співпраця у сфері Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, зокрема, щодо врегулювання Придністровського конфлікту; розвиток відносин у сферах юстиції, свободи та безпеки, зокрема, можливе парафування угод про спрощення візового режиму і реадмісію; поглиблення співпраці у галузі енергетики, у тому числі – реалізація Меморандуму про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній сфері (від 1.12.2005 р.); участь України у реалізації нової енергетичної стратегії ЄС та добудова нафтопроводу Одеса-Броди-Плоцьк.

Також на саміті заплановано розглянути інші питання співпраці, зокрема, у сфері транспорту, торгівлі, інвестицій тощо.

Після цього запланована спільна прес-конференція Президента України, голови уряду Фінляндії, голови Єврокомісії та генсека Ради ЄС.

Також запланована зустріч В.ЮЩЕНКА з Ж.М.БАРРОЗУ.

Цього ж дня В.ЮЩЕНКО зустрінеться зі спікером парламенту Фінляндської Республіки Пааво ЛІППОНЕНОМ.

Увечері 27 жовтня В.ЮЩЕНКО повернеться до Києва.